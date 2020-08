Duif bouwt nest op vensterbank van kinderziekenhuis UZ: verplegend personeel in de ban van vertederend tafereel Jill Dhondt

21 augustus 2020

11u57 3 Gent Medewerkers van het UZ Gent deden enkele weken geleden een aangename ontdekking: een duif was een nest aan het bouwen op een vensterbank van de derde verdieping van het kinderziekenhuis. Een paar dagen geleden kwamen de eieren uit, wat heel wat commotie veroorzaakte onder het personeel.

De duif bouwde haar nest vlak bij de bureau van Anca Amza, waardoor de verpleegkundige nu al enkele weken het tafereel perfect kan volgen. “We hebben het gebeuren met de hele afdeling van in het begin nauwgezet gevolgd”, zegt ze opgetogen. “Een paar weken geleden is de vogel begonnen een nest te bouwen. Vorige week zijn haar eieren dan eindelijk uitgekomen, met twee prachtige keukens als resultaat. De beestjes zijn nog jong, dus we denken dat ze nog een paar weken zullen blijven met hun moeder.”

Zonneschermen blijven omhoog

Doordat de duif haar nest bouwde op de derde verdieping van het kinderziekenhuis, kan enkel het personeel haar bewonderen. “De derde verdieping bestaat vooral uit bureaus”, zegt Anca. “Dat is wel jammer voor de patiënten, dat ze de vogels niet kunnen zien, maar het personeel is even enthousiast over hun aanwezigheid. Het is een hele gebeurtenis hier. Er was een paar weken geleden zelfs even paniek toen de verduisterende buitenschermen automatisch naar beneden gingen door de warmte. Daardoor kon de moederduif niet meer aan haar eieren. Gelukkig hebben de elektriciens de schermen snel terug omhoog gekregen, zodat de vogel verder kon broeden.”

Wie zich zorgen maakt: de duiven vormen zeker en vast geen besmettingsgevaar. Ze zitten aan de buitenkant van het gebouw waarvan de ramen niet open kunnen. “Wat ons betreft mag het trio dus zolang blijven als het wil. Ze vormen een lichtpuntje in deze donkere bizarre tijden.”



