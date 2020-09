Dubbele Speakers Corner op 4 oktober, over FilmFest en over drugs in Gent, en wie snel is kan er live bij zijn. Sabine Van Damme

23 september 2020

10u21 0 Gent Zoals elke eerste zondag van de maand is er ook op 4 oktober een Speakers Corner. Maar bezieler Guy Reynebeau kon dit keer niet kiezen welk thema aan te snijden. Dus zijn er gewoon twee Speakers Corners die dag, een eerste om 10.30 over FilmFest, en vanaf 11 uur gaat het dan over drugs in Gent, naar aanleiding van het tv-programma Niveau 4.

Speakers Corner wordt opnieuw uitgezonden via Facebook Live, maar er kunnen ook 30 mensen lijfelijk aanwezig zijn in de zaal onder de Stadshal. Omwille van een of ander virus is meer volk niet toegelaten. Wie erbij wil zijn moet houdt de Facebookpagina van Speakers Corner best in de gaten, want enkel met en inschrijvingsbevestiging mag je binnen. Wie online volgt, kan ook vragen stellen via de chat.

Om 10.30 buigt programmadirecteur Wim De Witte zicht over de komende editie van het corona-proof Filmfestival, en kenner Roel Van Bambost komt er zijn eigen selectie toelichten. Er zijn op dat moment ook FilmFest-prijzen te winnen.

Om 11 uur nemen burgemeester Mathias De Clercq, politiecommissaris Rico Descendre, criminoloog Tom Decorte, Gents drugscoördinator Filip De Sager, de coördinator van het sociaal activeringsprogramma voor druggebruikers Gert Ongenaet en de hoofdcommissaris van de federale gerechtelijke politie Patrick Willocx plaats aan tafel. Zij hebben het over ‘Drugs in Gent: naar Niveau 4?’. Die titel verwijst uiteraard naar het televisieprogramma Niveau 4, dat nu hoge ogen gooit.

Aan de kruisen in de agenda dus: 4 oktober, 10.30 uur.