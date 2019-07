Dubbel pech: Twee wagens in panne op spoor van tram 1 Jeroen Desmecht

03 juli 2019

14u49 0 Gent Het tramverkeer in Gent ondervond woensdagmiddag hinder op lijn 1. Dat meldt de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Tot tweemaal toe viel een auto in panne op de tramsporen, waardoor de trams moesten omrijden.

Tot tweemaal toe viel woensdagmiddag een auto in panne op de route van Tram 1. Aan Gent-Sint-Pieters versperde een personenwagen tussen 11.40 uur en 12.20 uur de tramsporen. Dat voertuig was nog maar net weg, of ook een tweede wagen viel in panne op de sporen. Deze keer aan de Korte Meer in het centrum van de stad. Rond 12.40 uur waren ook daar de tramsporen terug vrij. “We voorzagen een omleiding via lijn 1”, klinkt het bij De Lijn. “De situatie is ondertussen opgelost. Vervolgvertragingen zijn wel nog mogelijk.”