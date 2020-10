Drukke koopzondag ondanks snijdende wind Sabine Van Damme

04 oktober 2020

19u12 1 Gent Geen weer om een hond door te jagen was het zondagvoormiddag, en dat op Werelddierendag. Regen, wind en kou. Maar na de middag trokken de wolken weg, en kwamen de mensen massaal naar buiten, voor de shoppingzondag van oktober.

Elke eerste zondag van de maand zijn er heel wat winkels in het centrum van Gent open, en dat beginnen de mensen echt wel te weten. De parkeergarages zijn op zondag goedkoper dan op weekdagen en op straat is reglementair parkeren zelfs gratis. Zondagochtend leek het alsof die hele shoppingzondag letterlijk in het water zou gaan vallen, maar na de middag klaarde het op. Mensen trokken de stad in, het was dan ook ‘Dag van de Klant’, en heel wat winkels deelden cadeautjes uit. Ook 9000boeken van Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts zorgde nog voor animatie in het centrum. Aan de zakjes die mensen meezeulden te zien