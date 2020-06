Druk, maar geen problemen de afgelopen nacht aan de Graslei Sabine Van Damme

27 juni 2020

13u09 4 Gent De politie was klaar voor een drukke nacht, vrijdagavond. Met zo goed als alle examens achter de rug en de broeierige temperaturen was een bomvolle Gras- en Korenlei immers een realistisch scenario. Het werd er druk, maar zeker niet overdreven. Er waren geen problemen.

Hoewel heel wat mensen dat vergeten lijken te zijn, sluimert corona nog steeds, ook in Gent. En dus moeten de coronaregels worden gevolgd, wat tegenwoordig wil zeggen dat je maar met 15 mensen mag samenzitten, en dat er anderhalve meter afstand tussen elke groep moet bewaard worden. Omdat alle cafés nog steeds dicht moeten om 1 uur ’s nachts, en het best wel druk was gisterenavond in het centrum, was de politie voorbereid op problemen. Die kwamen er gelukkig niet. Alle terrassen zaten vol, maar raakten om 1 uur vlot ontruimd. Aan nachtwinkels – die ook om 1 uur moeten sluiten – was het even daarvoor ontzettend druk. Door de stad liepen jongeren met zakken vol flessen om hun feestje elders verder te zetten. Aan de Gras- en Korenlei werd het druk, maar niet overdreven. Afsluiten was helemaal niet nodig. “Het bleef allemaal rustig aan Gras- en Korenlei, en ook op andere locaties zoals het Houtdok”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Want de politie houdt uiteraard ook toezicht op andere plekken dan de populaire Gras- en Korenlei. Vanaf volgende week kan de situatie in de stad ook in de gaten gehouden door 16 camera’s.