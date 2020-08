Druk kruispunt Sint-Lievenspoort op de stadsring gaat enkele dagen dicht Sabine Van Damme

07 augustus 2020

15u54 8 Gent Het kruispunt aan de Sint-Lievenspoort op de stadsring R40, moet 4 dagen volledig dicht omdat asfalteringswerken er dringend nodig zijn. Van 14 augustus vanaf 20 uur tot en met 17 augustus 6 uur kan er niemand door.

Het Agentschap Wegen & Verkeer voert de hoogdringende werken bewust nu uit, in de kalme augustusmaand. Dan is er sowieso al minder verkeer. Uitstellen kon overigens niet meer. Het huidige asfalt op het kruispunt onder de B401 bevindt zich in zeer slechte staat. Om de werken snel te kunnen uitvoeren, gaat het volledige kruispunt dicht voor alle verkeer. Er komt een nieuw wegdek, en uiteraard ook nieuwe markeringen. In principe kan alles op 3 dagen klaar zijn, maar de weersomstandigheden kunnen uiteraard nog roet in het eten gooien. Er zijn omleidingen voorzien.