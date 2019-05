Druk, druk, druk in de binnenstad Erik De Troyer

30 mei 2019

18u13 0

Het was vandaag over de koppen lopen in de binnenstad. Braderie Publique in alle winkelstraten, Gent Smaakt onder de stadshal en Barrio Cantina op de Korenmarkt...er waren vandaag duidelijk redenen genoeg om naar Gent te komen en een terrasje te doen of te shoppen. En het duurt nog tot en met zondag.

Minder succesvol was de geplande stille mars van vandaag. Daar kwam zo’n 50 man op af. Via facebook was opgeroepen om samen te komen op de Kouter. “Ik was geschokt door de verkiezingsuitslag en wou iets doen”, zegt organisator Ruben Ulens (17). “Ik had graag wat meer volk gehad maar voor een spontane actie was ik tevreden. De kans bestaat dat er nog acties volgen.”