Druk aan de winkels in Gentse regio maar het hamsteren lijkt voorbij: “Mensen aanvaarden stilaan de situatie” Didier Verbaere

21 maart 2020

13u49 0 Gent Het was zaterdagvoormiddag vrij druk aan de ingang van heel wat voedingswinkels en supermarkten in de Gentse regio. Maar de wachtrijen van de voorbije week zijn verkort en ook het hamsteren lijkt gepasseerd. “Mensen beginnen zich aan te passen aan de nieuwe situatie”, zegt ook een security agent aan de Colruyt in Ledeberg. Overvolle karren WC papier zagen we niet.

Door de veiligheidsmaatregelen mogen klanten slechts in kleinere groepen binnen in de warenhuizen. Dat zorgde afgelopen week voor lange wachtrijen. Deze voormiddag was het druk. Een werkende Vlaming doet nog steeds graag de boodschap op zaterdag. Of hij nu thuis moet werken of niet.

Maar de wachtrijen zijn al heel wat korter. “Ik heb speciaal een week gewacht tot de gekte voorbij was. Maar nu was het WC papier thuis echt wel op”, lacht Hilde Van Doorselaer uit Gentbrugge aan de ingang van Colruyt Ledeberg. Haar kar ligt goed vol maar hamsteren doet ze niet. “Alles is voorradig in de winkel. Dat hamsteren is dus nergens voor nodig. Maar ik moest ook boodschappen doen voor mijn ouders die beiden tachtigers zijn en niet meer buiten komen”, legt Hilde uit.

“Maar het was best wel aangenaam winkelen. De mensen houden afstand en zijn geduldig. De situatie, hoe vreemd ook, lijkt stilaan aanvaard door iedereen. Ik heb onnoemelijk veel respect voor de winkelbediendes die het deze week echt niet makkelijk hebben gehad. Chapeau daarvoor”, zegt Hilde. Haar leven gaat ondertussen zijn gangetje. “Ik werk van thuis uit. Niet simpel met drie kinderen in huis. Maar het is best gezellig en we hebben niet één keer ruzie gemaakt. Maar dat kan nog komen”, lacht ze.

Ik heb onnoemelijk veel respect voor de winkelbediendes die het deze week echt niet makkelijk hebben gehad. Chapeau daarvoor! Hilde, aan de Colruyt in Ledeberg

Ook Laurens Vandenberghe uit Merelbeke hield zich afgelopen week nuttig bezig tijdens de lockdown. “Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kelder op te ruimen en eens alle leeggoed van de laatste thuisfeestjes te verzamelen. En nu kom ik wat eten en een vers voorraadje drank inslaan", lacht hij bij een volle kar leeggoed.

Het grote hamsteren lijkt inderdaad voorbij. Karren zijn goed gevuld maar de grote verpakkingen of bergen pasta of conserven zien we nergens. Mensen komen ook alleen naar de winkels. Hier en daar sporadisch een gezin. Omdat het misschien niet anders kan. Maar algemeen verliepen de zaterdagse boodschappen dus gedisciplineerd en rustig. Mensen passen zich dus heel snel aan.