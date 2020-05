Drugslabo in loods ontmanteld en opgeruimd Wouter Spillebeen

24 mei 2020

11u26 0 Gent Het drugslabo dat donderdagavond ontdekt werd in een loods in de Brugse Poort, is dit weekend door de Civiele Bescherming volledig opgeruimd. Het parket Oost-Vlaanderen voert nog steeds een onderzoek naar wie het labo runde.

De ontdekking van een drugslabo in de Drongensesteenweg leek wel het orgelpunt van de aanhoudende incidenten in de Brugse Poort. Die zouden gebeurd zijn in het kader van een conflict tussen lokale dealers en een nieuwe groep dealers die het territorium wilden inpikken. Afgelopen donderdag kreeg de politie een melding van geurhinder in een loods en bij een huiszoeking op het terrein troffen ze het drugslabo aan. “Daar stond een omvangrijke installatie speciaal voor de aanmaak van amfetamines”, liet hoofdcommissaris van de federale politie Patrick Willocx optekenen.

Voor het opruimen van zo’n drugslabo’s, net zoals bijvoorbeeld cannabisplantages, is de Civiele Bescherming bevoegd. Zij stuurden zaterdag een tiental wagens naar de Drongensesteenweg om het labo volledig te ontmantelen. Intussen is alles er meegenomen.

Het parket Oost-Vlaanderen blijft intussen zoeken naar de verantwoordelijken achter het labo. Over dat onderzoek vallen dit weekend geen wendingen te melden.