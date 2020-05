Druglab ontdekt in loods, maar zaakvoerder schreeuwt onschuld uit: “Ik heb niks met deze affaire te maken”

Gent

De Gentse politie heeft donderdagavond in de Brugse Poort een druglab ontdekt na een klacht over aanhoudende geurhinder. Het onderzoek is opgestart, maar voorlopig is er niemand ingerekend. De zaakvoerder, wiens bedrijfsnaam in het groot op de loods aan de Drongensesteenweg hangt, schreeuwt alvast zijn onschuld uit. “Hoewel ik quasi elke dag langskwam, had ik nooit iets in de gaten.”