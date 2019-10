Dronken man gooit flesje naar taxi op Korenmarkt CMEG

10 oktober 2019

19u00 0 Gent Er is een man ingerekend op de Korenmarkt in Gent. Hij was duidelijk dronken en gooide vanop de Sint-Michielsbrug een flesje naar een taxi.

Even geleden is wat tumult ontstaan op de Gentse Korenmarkt. Een dronken man gooide met een flesje een ruit van een taxi kapot. De situatie was snel onder controle. Er is geen link met de helikopters die momenteel boven de stad cirkelen. Waarschijnlijk gaat dit om een oefening van de politie.