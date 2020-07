Drive-incinema aan Flanders Expo komt er zeker Jill Dhondt

08 juli 2020

11u58 36 Gent De De plannen om een drive-incinema op het terrein van Flanders Expo te organiseren lagen op tafel. Het enige wat de organisatie van BIOSKOOP nog nodig had, was groen licht van de nationale veiligheidsraad en het Gentse stadsbestuur. Nu het ministerieel besluit buitenevenementen tot 400 personen toelaat, kan de molen in gang worden gezet. De organisatie lanceerde meteen twee data waarop twee films in openlucht zullen getoond worden.

“Volgens de veiligheidsraad mag een buitenevenement met maximum 400 personen doorgaan, maar wij rekenen in auto’s”, zegt Angelo Vandamme van BIOSKOOP. “Er is plaats voor 150 wagens, ongeacht het aantal inzittenden.” De organisatie dacht dat ze nog toestemming nodig hadden van het stadsbestuur, maar doordat Flanders Expo privéterrein is, moet het schepencollege zich niet meer buigen over de drive-in. “De openluchtcinema komt er dus zeker, op 18 en 19 juli. Op zaterdag zal ‘The Breakfast Club’ getoond worden en op zondag ‘E.T.’. De ticketverkoop is ook gestart. De eerste 50 tickets gaan voor 22 euro de deur uit, de volgende 50 voor 25 euro en de laatste 50 voor 28 euro.”

Met een ticket bemachtig je een plekje op het terrein, maar als je een complete jaren 80 ervaring wil kan je daarbovenop snacks en drinken bestellen. De organisatie zorgt voor drie pakketten die je kan combineren voor een voordelige prijs. In het basispakket van net geen 20 euro zitten chips, popcorn, snoep en vier drankjes. Het gewone pakket van 29 euro bevat terug drankjes en koude snacks hapjes uit de jaren 80 zoals M&M brownies en in wodka getrokken kersen. Wie een comfortpakket vraagt, mag drank en warme hapjes zoals kleine hotdogs en burgers verwachten voor 39 euro.

Gent is de eerste plek waar BIOSKOOP neerstrijkt deze zomer. Midden augustus komt er ook een drive-in in Sint-Niklaas, en de organisatie is nog aan het overleggen met drie andere locaties.