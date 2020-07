Drive-in cinema aan Flanders Expo afgetrapt Jill Dhondt

19 juli 2020

16u33 0 Gent De organisatie van BIOSKOOP trapte gisterenavond hun zomerseizoen in gang met een eerste drive-in cinema aan Flanders Expo. Vanavond vind er een tweede en meteen laatste openlucht plaats in Gent. Erna trekt de organisatie naar andere Vlaamse steden.

De voorbije twee jaar vond BIOSKOOP plaats in het Keizerspark. Een aantal avonden in de zomer kon je daar genieten van openluchtcinema en workshops in jaren 80 stijl. Omwille van de coronamaatregelen kon dat evenement niet doorgaan, dus ging de organisatie op zoek naar een andere formule die wel haalbaar was. Hun oplossing: een drive-in cinema. Gisterenavond vond de eerste editie plaats op het terrein van Flanders Expo. Bezoekers konden vanaf 21.30 uur een plaatsje zoeken op de parking, en ondertussen snacks of eten bestellen. Even na 22 uur, met het vallen van de avond, werd de film in gang gezet. Gisterenavond speelde ‘The Breakfast Club’ en vanavond kunnen Gentenaren nog genieten van ‘E.T.’. De komende weken zal BIOSKOOP in andere Vlaamse steden neerstrijken. Sint-Niklaas is de eerstvolgende locatie.