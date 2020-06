Drinkfonteinen voorlopig nog afgesloten door corona Wietske Vos

17 juni 2020

16u17 0 Gent Wellicht is het u al opgevallen: de drinkfonteinen in Gent werken al een tijd niet. Navraag bij de Stad Gent leert dat ze niet omwille van waterschaarste, maar om veiligheidsredenen afgesloten zijn. Doel: voorkomen dat het coronavirus zich opnieuw zou verspreiden.

Op advies van de lokale coronacel en de FOD Volksgezondheid sloot de dienst Facility Management (FM) van de Stad Gent de drinkfonteinen af. “Gezien mensen de drinkfonteinen aanraken en het niet mogelijk is deze voortdurend te ontsmetten, kunnen ze een bron van besmetting vormen”, aldus FM-schepen Annelies Storms (sp.a). Daarom werd de watertoevoer van de drinkfonteinen voorlopig afgesloten. Voor de grote fonteinen kreeg de Stad Gent wel groen licht. Wanneer de drinkfonteinen weer in gebruik genomen worden, is nog niet bekend.