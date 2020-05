Dringend gezocht: stille ruimtes voor UGent-studenten Wietske Vos

14 mei 2020

19u24 1 Gent Uit een onderzoek van de Gentse Studentenraad blijkt dat veel minder UGent-studenten dan eerst gedacht beschikken over een stille ruimte om te blokken of online examens af te leggen. Bijna 1 op 10 zegt zeker niet zo’n ruimte te hebben. Daarom doet de raad een oproep aan iedereen in de stad om geschikte ruimtes open te stellen.

De Gentse Studentenraad, de centrale studentenraad van de UGent, vroeg bij 2.244 UGent-studenten na of ze over een stille ruimte beschikken om te studeren en online examens af te leggen. Maar liefst 9,4% antwoordde er zeker van te zijn geen ruimte te hebben om online examens af te leggen; bijna 12% heeft geen rustige plek om te blokken. Zo’n 31,4% en 41,3% denken waarschijnlijk geen geschikte plek te vinden om respectievelijk online examens te doen en te studeren.

“Nu studenten door de coronamaatregelen geen toegang meer hebben tot hun campus, vallen voorzieningen zoals de bibliotheek en andere studieplaatsen weg. Daardoor verliezen velen niet alleen hun concentratie, maar ook hun moed. (…) Voor sommige studenten vormt zo’n plek namelijk een vluchtoord om te ontsnappen aan de drukte en spanningen van een (kroostrijk) gezin. Voor anderen is het een van de weinige plaatsen waar internet voorhanden is en nog anderen halen motivatie uit de sociale cohesie en groepsdruk die voortvloeien uit het samen studeren”, aldus de Studentenraad in zijn rapport over de enquête.

Daarom roept de Studentenraad particulieren en bedrijven op om feestzalen, sporthallen, bibliotheken en andere geschikte locaties open te stellen voor studenten. Deze ruimtes moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen: de ruimte is stil, er is een stabiele internetverbinding, de ruimte heeft geen storende kenmerken (zoals stank of instabiele temperatuur), er zijn propere toiletten en de regels rond corona kunnen er gevolgd worden.

Wie een ruimte heeft die geschikt is als stille plek voor studenten, kan dit hier melden.

Bloklocaties

Ondertussen onderzoekt de Stad Gent of het mogelijk is bloklocaties ter beschikking te stellen, nu de maatregelen versoepeld worden en er berichten circuleren over het openstellen van publieke studieruimtes. Of dit zal lukken, is echter nog onzeker.

UGent liet via sociale media wel al weten dat Blok@Therminal zeker niet doorgaat, omdat de universiteit deze locatie gebruikt voor examens, en de plek ook in de periode daaraan voorafgaand niet beschikbaar is. Blok@Therminal is een initiatief waarbij het restaurant aan de Hoveniersberg opengesteld wordt voor zo’n 300 blokkende studenten.