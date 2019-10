Drijvend opvangcentrum Reno komt terug naar de Weba, begin december eerste asielzoekers verwacht Sabine Van Damme

09u46 15 Gent Begin december opent Fedasil de Reno terug. Dat drijvend ponton lag eerder al aan de Rigakaai in Gent, en komt nu dus terug om asielzoekers tijdelijk te huisvesten.

Fedasil heeft extra opvangcapaciteit nodig om alle nieuwkomers een plaats te kunnen aanbieden. Daarom opent Fedasil dit najaar nog een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Gent. Tijdens de asielcrisis van 2015 werd de Reno voor het eerst in gebruik genomen. Daar was toen heel veel weerstand tegen, maar eigenlijk heeft het asielcentrum toen nooit voor problemen gezorgd.

De Reno was ooit een gevangenisboot in Nederland, maar bleek dus ook perfect te functioneren als ‘opvangcentrum’. Er is plaats voor 250 mensen. Anders dan vorige keer, toen de stad een consortium met G4S aanstelde, zal Fedasil nu zélf voor de uitbating van het ponton zorgen. Er wordt een ervaren team uit het centrum van Poelkapelle uitgestuurd naar Gent, om nieuwe collega’s op te leiden.

De Reno wordt opnieuw een open opvangcentrum, met meer dan een bed en eten. Er zal medische en sociale begeleiding voorzien worden zolang de asielaanvraag loopt. De stad Gent zelf legt 727.000 euro op tafel om te voorzien in extra begeleiding, met coördiatoren, psychologen en organisaties die de nieuwkomers moeten begeleiden. Er zal ook opnieuw ingezet worden op vrijwilligerswerk, mensen die de nieuwkomers op sleeptouw willen nemen. Ook de vorige keer werd het Gentse middenveld actief betrokken bij de asielzoekers, zo werd onder meer een project opgestart om hen te leren fietsen.

De boot zou dit keer 2 jaar blijven. Het is en blijft een tijdelijke systeem. Bij de vorige asielcirsis werd na een jaar nogal abrupt een eind gemaakt aan het project-Reno. Ook dat stuitte toen op protest, omdat de bewoners plots naar overal werde verplaatst, terwijl hun kinderen hier school liepen.

Op 4 november wordt een infomoment over de Reno geïnformeerd voor de buurtbewoners. Van hen wordt nogal wat gevraagd. Zij krijgen er op 2 maanden tijd én het Reno-project, én het Roma project aan de Afrikalaan bij.

