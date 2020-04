Dries Van Langenhove wil af van voorwaarden, KI wijst verzoek af Wouter Spillebeen Siebe De Voogt

30 april 2020

16u39 0 Gent Kamerlid Dries Van Langenhove heeft vandaag aan de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling gevraagd om de voorwaarden die hem zijn opgelegd door de onderzoeksrechter op te heffen. “Het onderzoek hangt al lang boven zijn hoofd en we willen dat het afgesloten wordt en dat hij buiten vervolging wordt gesteld of zo snel mogelijk voor een rechter komt”, aldus zijn advocaat Johan Platteau. De KI wees het beroep van Van Langenhove deze middag af.

Na de spraakmakende reportage in het VRT-programma Pano over jongerenbeweging Schild & Vrienden en hun boegbeeld Dries Van Langenhove, stelde het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek in. Vanaf dat moment was Van Langenhove volgens het parket impliciet in verdenking gesteld. In Juni werd hij ondervraagd door de onderzoeksrechter en formeel in verdenking gesteld van inbreuken op de racismewetgeving, de negationismewet en de wapenwet.

Dat onderzoek loopt op vandaag nog steeds. Van Langenhove is voor de duur van dat onderzoek vrij onder voorwaarden. Die voorwaarden houden een bezoek aan de Dossinkazerne in en een verbod om met de pers te communiceren over de zaak. Maar Van Langenhove en zijn raadsheer Johan Platteau vinden dat het onderzoek lang genoeg heeft geduurd. “Hij wil dat een rechter hem onschuldig verklaart en dat er hem niet nog jaren zo’n onderzoek boven het hoofd hangt”, duidt Platteau. “Hij wil met de media kunnen communiceren over zijn dossier, maar daar kan hij nu voor in de gevangenis belanden.”

Hoger beroep

Daarom ging Van Langenhove in beroep tegen de voorwaarden die de onderzoeksrechter hem oplegde. Daardoor belandde de zaak bij de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI). “We hebben gevraagd aan de KI om vast te stellen dat het onderzoek al te lang aansleept en dat de voorwaarden opgeheven mogen worden”, aldus Platteau. Volgens de verdediging wordt het recht op vrije meningsuiting geschonden omdat Van Langenhove geen kritiek zou mogen uiten op zijn dossier en dus op justitie.

De KI moest dezelfde dag nog oordelen. Deze namiddag viel de beslissing dat het beroep door Van Langenhove is afgewezen. Zijn recht op vrije meningsuiting wordt volgens het arrest niet geschonden omdat hij mag kritiek mag uiten via zijn advocaat. Strafonderzoeken zijn en blijven geheim. “Als een rechter dat oordeel velt, dan moeten we dat ofwel aanvaarden, ofwel moet een hogere rechter daarover oordelen. Dat moet ik eerst overleggen met mijn cliënt. Misschien zal het Hof van Cassatie of het Europees Hof erover een ander oordeel vellen”, besluit de raadsheer.