Dries Van Langenhove aangekondigd als spreker openingsactiviteiten KVHV en LVSV, maar mag hij UGent wel binnen? Sabine Van Damme

15 augustus 2019

16u28 0 Gent De Gentse studentenverenigingen LVSV en KVHV kondigen Dries Van Langenhove aan als spreker op hun openingsdebatten. Dat meldt studentenblad Schamper. Maar kan dat wel? De UGent heeft een ordemaatregel die zegt dat Van Langenhove de gebouwen van de universiteit niet mag betreden.

Het LVSV pakt al uit met een online affiche, het KVHV houdt het voorlopig iets discreter en spreekt van ‘drie vooraanstaande politici’. Maar beide verenigingen hebben dus Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden en als onafhankelijke verkozen op de lijst van het Vlaams Belang voor de Kamer, uitgenodigd als spreker. Maar de debatten waarvan sprake vinden plaats in gebouwen van de UGent. Terwijl de ordemaatregel die de UGent op 5 oktober 2018 nam, onder meer stelt dat Van Langenhove niet meer binnen mag in de gebouwen van de UGent. Die maatregelen loopt tot 5 oktober 2019, met mogelijkheid tot verlenging. Het debat van het LVSV staat gepland op 30 september.

In principe loopt de ordemaatregel zolang Van Langehove student is, en het is nog niet duidelijk of hij zich zal inschrijven voor het komende academiejaar. Beide aanvragen voor het gebruik van auditoria zijn ingediend van bij UGent, en dat van het LVSV blijkt reeds goedgekeurd. In de aanvraag zou de naam Van Langenhove niet vernoemd zijn geweest, in die van het KVHV wel. Die aanvraag is nog ‘in behandeling’. Wordt ongetwijfeld vervolgd…