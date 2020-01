Driekoningenstoet door Wondelgem met reuzen, koningskinderen en de Belleman Jill Dhondt

11 januari 2020

18u32 0 Gent Het was hoogdag voor Wondelgem: de 43ste Driekoningenommegang passeerde door haar straten. De drie koningen, de reuzen, het trommelkorps en de koets met koningskinderen zorgden voor de nodige pracht en praal.

De ommegang is ontstaan in 1976, als reactie op de fusie. Omdat Wondelgem iets van zichzelf wou behouden richtten enkele bewoners toen de vzw ‘Orde der drie wijzen op’. Die organisatie brengt elk jaar meer dan tweeduizend buurtbewoners samen om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Wie wil kan ook deelnemen aan de stoet. Een deel daarvan start vanuit de Hoeve Lootens, een ander aan de Lange Velden. Beide slierten komen samen aan het Dienstencentrum, waar ze samen één grote stoet vormen. “De wijzen vertrokken ook uit verschillende locaties naar de ster”, vertelt Gilberte Vereecken.

Gilberte is de Balthasar van dienst, één van de drie koningen. Naast haar staat Annemie Versprille, zij belichaamt het personage van Caspar. De rol van Melchior is weggelegd voor Wouter Sleurs. De drie koningen van Wondelgem worden telkens verkozen voor een periode van drie jaar. Samen met 800 buren lopen ze mee in de stoet.

Bont gezelschap

Niet enkel de drie koningen maken de stoet tot een kleurrijk gebeuren. Een trommelkorps verzorgt het tempo, de belleman loopt voorop en drie reuzen, gemaakt door een Gentse kunstenaar, tronen boven de straten uit. In een witte koets met zwarte paarden delen drie koningskinderen snoepjes uit. Toeschouwers kunnen drie kaarsjes of lampjes laten branden, in ruil voor een embleem van de orde. “Ze hangen dat embleem dan voor hun raam als bewijs dat de drie wijzen langs geweest zijn”, zegt Gilberte al lachend.