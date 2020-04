Drie werven starten weer op Erik De Troyer

06 april 2020

16u52 0 Gent Drie werven op Gentse wegen starten weer op, ondanks de coronacrisis.

In de Sleepstraat zullen extra terrassen aangelegd worden in het begin van de straat. Ook de werf van de Bagattenstraat en omgeving start opnieuw op net als een werf aan de Eedverbondkaai. “De aannemers zijn door de coronacrisis even stilgevallen maar ze zijn ook op zoek gegaan naar een nieuw evenwicht, ook voor hun personeel. Nu zijn er toch heel wat aannemers die met aandacht voor de voorzorgsmaatregelen terug aan de slag kunnen en dat is goed nieuws”, zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen).