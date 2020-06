Drie weken werken aan B401 (alweer), en dat zal veel hinder veroorzaken Sabine Van Damme

15 juni 2020

11u04 0 Gent Vanaf maandag 15 juni wordt gewerkt aan het afrittencomplex B401, de brug die van de autosnelweg naar de Zuid leidt. Die brug werd nochtans in 2014 al stevig onder handen genomen, maar wat toen fout liep, wordt nu – zes jaar later – hersteld. Drie weken zullen de werken duren, en de hinder zal in de ruime regio merkbaar zijn.

Wie genoot van de verkeersluwte tijdens de lockdown mag zich vanaf maandag stevig aanpassen. Iedereen die het centrum van Gent wil bereiken via de kant van de Zuid, mag zich aan een stevige portie aanschuiven verwachten. In 2014 werd het viaduct B401 gedurende twee maanden gesloten, om de burg aan een stevige renovatie te onderwerpen. Dat was nodig, het bouwwerk dateert immers van 1969. De werken verliepen toen volgens plan. Er is niks mis met de stabiliteit van de brug, maar het materiaal dat gebruikt werd voor de brugvoegen, bleek minderwaardig. Zes jaar lang heeft de discussie met Wegen en Verkeer geduurd, om te bepalen wie voor de extra kosten zou opdraaien om dat euvel aan de brugvoegen recht te trekken. En dat gebeurt dus vanaf maandag.

Timing

In week één gaat de B401 zelf dicht, het stuk brug dat werkelijk tot aan de Zuid leidt. Het is dat stuk waarover het stadsbestuur al jaren roept dat het afgebroken moet worden. Maar aangezien de stad niet bevoegd is over die baan, wordt de brug vooralsnog behouden en zelfs hersteld. Wie de afrit Gent-centrum neemt op de E17, zal uitkomen op het drukke kruispunt met de stadsring R40. Andere opties zijn de afritten van het UZ, Gentbrugge of de N60, aan de Sterre. Dat maakt dat de impact van de werken in de ruime regio voelbaar zal zijn.

In week twee gaat het andere stuk brug dicht, dus de afrit naar de stadsring. Wie dan naar de R40 wil moet aan het einde van de B401 omdraaien en terugkeren. Ook dat geeft ongetwijfeld extra verkeersdruk. In week drie ten slotte gaat de oprit van de B401 dicht, en zal het moeilijk worden om het centrum te verlaten. Dan zal de hinder vooral in de avondspits voelbaar zijn op de R40.

