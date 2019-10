Drie voetbalfans betrapt met drugs Wouter Spillebeen

21 oktober 2019

16u56 0 Gent Voor en tijdens de voetbalmatch KAA Gent – Waasland-Beveren in de Ghelamco Arena heeft de politie in totaal 375 bezoekers met een drughond gecontroleerd. Drie van hen hadden drugs bij.

De controleactie gebeurde zaterdag in het kader van het project Keep the Stadium Clean. De politie werkte samen met de Voetbalcel, de veiligheidsverantwoordelijke van KAA Gent en het parket Oost-Vlaanderen om drugs op te sporen in het stadion. In totaal werken 375 personen met een drughond gecontroleerd. 16 van hen werden door de hond aangeduid en drie van de supporters hadden effectief drugs bij.

De betrapte supporters kregen en betaalde een minnelijke schikking van 100 euro tot 350 euro en moesten het stadion meteen verlaten. De veiligheidsverantwoordelijke van de club gaf hen een officiële waarschuwing waardoor ze bij de Voetbalbond en de andere clubs bekend zijn. Als ze binnen de drie jaar een volgende misstap begaan, kijken ze tegen een effectieve uitsluiting of een stadionverbod aan.