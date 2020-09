Drie minuten belgerinkel aan stadhuis voor meer fietsveiligheid: “Niet alleen de infrastructuur, maar ook verkeersagressie moet aangepakt worden” Jill Dhondt

27 september 2020

11u42 0 Gent Aan het stadhuis klonk deze zondagmiddag het geluid van tientallen rinkelende fietsbellen. De Fietsersbond had deze actie op poten gezet om fietsongevallen te herdenken en meer aandacht te vragen voor fietsveiligheid. “We geloven dat er een beter evenwicht kan bestaan tussen auto’s, fietsers en voetgangers in Gent, zonder dat daar levens voor moeten gelaten worden.”

Leden van de Gentse Fietsersbond en gewone burgers kwamen zondagmiddag samen voor het stadhuis om van zich te laten horen. Om 11 uur stipt hielden ze een minuut stilte om de drie fietsdoden van dit jaar te herdenken en erna volgden drie minuten vol belgerinkel.

Ontelbare keren zijn we al afgesneden door wagens die gewoon niet in hun spiegels kijken als ze afslaan. Het gaat dus om meer dan infrastructuur, het gaat ook om mentaliteit Christophe De Mey

Christophe De Mey en Stefaan Degrave rinkelden mee. “De fietsveiligheid in de binnenstad is al veel verbeterd, maar daarbuiten is er nog veel werk”, zeiden ze. “Wij wonen aan de Muide en daar zijn er nog heel veel gevaarlijke punten waar we elke dag met een bang hart passeren. Ontelbare keren zijn we al afgesneden door wagens die gewoon niet in hun spiegels kijken als ze afslaan. Het gaat dus om meer dan infrastructuur, het gaat ook om mentaliteit. Stefaan heeft al drie keer slaag gekregen omdat hij een autobestuurder er op een vriendelijke manier had aangesproken.”

Met de actie vragen de rinkelaars aan beleidsmakers om zich nog meer in te zetten voor een fietsveilig Gent. “Bekijk de zwarte punten in de gemeente en zorg voor een herinrichting”, klinkt het. “Kijk of in elk nieuw project de fiets centraal staat. Voer de fietstoets verplicht in bij veranderingen op het openbaar domein. We zijn geschokt dat dit vandaag de dag nog steeds niet gangbaar is, daarom dit signaal.”



