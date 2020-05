Drie mensen aangehouden na woelig weekend in Brugse Poort Sabine Van Damme

04 mei 2020

18u04 0 Gent De aanwezigheid van de politie in de Brugse Poort werpt zijn vruchten af. Afgelopen weekend werden drie mensen opgepakt. De politie blijft patrouilleren zolang het onrustig blijft in de wijk. Illegale dealers zetten er momenteel de boel op stelten, en de De aanwezigheid van de politie in de Brugse Poort werpt zijn vruchten af. Afgelopen weekend werden drie mensen opgepakt. De politie blijft patrouilleren zolang het onrustig blijft in de wijk. Illegale dealers zetten er momenteel de boel op stelten, en de buurtbewoners zijn het beu

Eén van de verdachten van de vechtpartij vrijdagavond is zondagavond gearresteerd. Dat meldt het parket. Na een achtervolging in de wijk kon de politie de 29-jarige man van Noord-Afrikaanse afkomst inrekenen. Hij blijkt illegaal in ons land te verblijven. Tijdens de achtervolging gooide hij een pakket weg waarin een groot slagersmes zat. Volgens de eerste vaststellingen had hij eerder twee personen bedreigd met een mes. Ook werd in zijn broekzak een ander mes gevonden. Verder was de man in het bezit van enkele zakjes cannabis. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden.

Cocaïne

Ook op zaterdagavond zijn twee mensen die zich verdacht gedroegen opgepakt in de Brugse Poort, tijdens een STROP-actie van de politie. Het gaat om een 28-jarige man afkomstig uit Tunesië die illegaal in ons land verblijft, en een 23-jarige vrouw. Tijdens de identificatie trof de politie een grote stapel bankbiljetten aan in haar handtas. Ook tijdens de huiszoeking later die dag werd een grote som geld aangetroffen. Het parket Oost-Vlaanderen vorderde een gerechtelijk onderzoek. Tijdens een huiszoeking in een garagebox werd een verkopershoeveelheid cocaïne aangetroffen. Ook die twee verdachten werden maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van verkoop en bezit van verdovende middelen, vereniging en witwas. Zij werden allebei aangehouden.

Geweld en wapens, zoals we de voorbije dagen zagen in de wijk, kunnen nooit getolereerd worden Matto Langeraert, woordvoerder politie Gent

“De veiligheid van de Brugse poort is een prioriteit in ons zonaal veiligheidsplan en daarom hebben we snel eerste resultaten kunnen boeken”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “We kunnen rekenen op zeer geëngageerde buurtinspecteurs, ons STROP-team, de recherche, onze integratiecel en twee permanente coördinatoren, allemaal mensen met een hart voor de Brugse Poort die alle andere positieve initiatieven willen ondersteunen. Repressief willen we vooral alle dealers, en zeker de agressieve, veelal zonder papieren en zonder adres, oppakken en aanleveren aan Justitie en de Dienst Vreemdelingenzaken. Geweld en wapens, zoals we de voorbije dagen zagen in de wijk, kunnen nooit getolereerd worden. Wij zijn nu sterk aanwezig in de Brugse Poort en dat zal ook zo blijven als de opflakkering voorbij is.”