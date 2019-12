Drie mannen aangehouden voor diefstal gsm’s in Overpoort Cedric Matthys

04 december 2019

22u30 0 Gent De Gentse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag drie mannen aangehouden voor de diefstal van meerdere gsm’s in de Overpoort.

De politie kreeg doorheen de avond meerdere meldingen van de diefstallen. Enkele slachtoffers gaven een goede persoonsbeschrijving van de vermoedelijke daders. Op die manier kon de politie een verdacht voertuig met Franse nummerplaten tegenhouden ter hoogte van het Sint-Annaplein. Hier vonden ze drie gestolen gsm’s terug, net als een gestolen bankkaart en identiteitskaart. In het handschoenkastje lag dan weer een spuitbus met pepperspray, wat een verboden wapen is in ons land. De agenten rekende de drie inzittenden meteen in. Het ging om een 25-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit, een 22-jarige man met de Franse nationaliteit en een 27-jarige man met de Algerijnse nationaliteit. Het trio bleek afkomstig uit Noord-Frankrijk. De onderzoeksrechter besliste donderdag dat ze voorlopig alle drie aangehouden blijven.