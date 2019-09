Drie maanden na brand zijn werken aan ’t Oud Clooster gestart: “Ons werk is wat we graag doen, waar we goed in zijn” Jeroen Desmecht

03 september 2019

19u54 2 Gent De werken aan het bekende Gentse restaurant ‘t Oud Clooster zijn dinsdag van start gegaan. Door een brand begin juli liep het pand zware schade op, waardoor de zaak tijdelijk moest sluiten. Zaakvoerder Jan Decoodt reageert strijdlustig. “Ik mag er van niemand een datum op plakken, maar ik ben nu eenmaal optimistisch: eind oktober wil ik terug de deuren openen.”

Zaterdag 6 juli, tien uur ‘s ochtends: de personeelsleden in de keuken hebben de zaak net opgestart, wanneer plots het noodlot toeslaat: een friteuse, gevoed door gas, begint spontaan te ontbranden. Klanten zijn er nog niet. Iedereen moet de zaal verlaten. Ook drie omliggende panden en enkele studentenkoten boven het restaurant worden prompt geëvacueerd. Niemand raakt gewond, de schade is enorm.

Dat was twee weken voor de Gentse Feesten. Een serieuze tegenslag, maar uitbater Jan Decoodt liet zich niet kennen. Vandaag (dinsdag, red), drie maanden later, gingen de eerste werken van start. “We zijn begonnen met de afbraakwerken. Even afwachten wat er allemaal uit de muur valt dus”, lacht Jan. “Binnen anderhalve week starten we met de heropbouw. Daar zitten we het meest op te wachten.”

Nieuwe keuken, kleine aanpassingen

De zaak zou binnenkort dus terug de oude moeten zijn. Ongeveer toch: zo staan er ook enkele vernieuwingen op de agenda. “De meeste zaken zullen amper zichtbaar zijn voor de klanten”, vertelt Jan. “Zo wordt bijvoorbeeld de keuken compleet vernieuwd. Ook de tafelindeling zal een tikkeltje anders zijn, omdat we de schouw in de zaal gaan afbreken. In de barruimte gaan de deur en het raam dan weer van plaats wisselen. Dat laatste stond al een tijdje op de planning, maar aangezien we zeven op zeven open hielden, hadden we nooit tijd om daar werk van te maken.”

Optimistisch

In de tussentijd blijft de telefoon van het restaurant rinkelen. Niet in de zaak, wel bij Jan thuis. “De lijn komt ondertussen bij mijn thuis binnen”, vertelt hij. “Dagelijks krijg ik toch een vijftal telefoontjes van mensen die willen reserveren. Ach ja, dat hoort erbij: tegen dat we terug openen, zullen er ook mensen zijn die denken dat we nog gesloten zijn. (lacht)”

Een officiële datum voor de heropening, is er nog niet. “Ik ben te optimistisch”, zegt Jan. “Veel vrienden zeggen dat ik er geen datum op mag plakken. Toch zou ik eind oktober graag terug de deuren openen. Dit is wat we graag doen en waar we goed in zijn.”