Drie lichtgewonden bij botsing met tram en personenwagen op Zwijnaardsesteenweg Sam Ooghe

16 juni 2019

22u24 0 Gent Het is zondagavond tot een aanrijding gekomen tussen een tram en een personenwagen op de Zwijnaardsesteenweg in Gent. Daarbij vielen drie lichtgewonden.

Het ongeval gebeurde rond half negen in Nieuw Gent, ter hoogte van het kruispunt met de August Kekuléstraat. Wellicht wilde de wagen keren, over de tramsporen, maar had de chauffeur de tram niet of niet tijdig opgemerkt. Het kwam tot een aanrijding, waarbij de drie inzittenden van de auto gekwetst raakten. Ze werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het nabijgelegen Universitair Ziekenhuis. Op de tram zelf raakte niemand gewond door de impact. Wel veroorzaakte het incident de nodige hinder voor het tramverkeer van zondagavond.