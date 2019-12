Drie kerken krijgen ledverlichting in toren Sabine Van Damme

19 december 2019

18u02 2 Gent De Sint-Pieterskerk, de Sint-Jacobskerk en de Sint-Niklaaskerk krijgen binnenkort ledverlichting in de toren. Dat is niet alleen een ecologische ingreep, het is ‘van moeten’, want de lampen die er nu zitten, worden gewoon niet meer gemaakt.

Vandaag zitten er in de torens natriumlagedruk lampen (NaLP). Die verbruiken niet alleen veel, ze moeten ook nog eens om de drie jaar vervangen worden. Door de moeilijk bereikbare positie van de spots in de torens is dat niet evident. Ledverlichting zal dus niet alleen zorgen voor minder energieverbruik en dus een lagere kost, door de langere levensduur van de lampen zal ook bespaard worden op de beheerskosten. Het gaat in totaal om 20 verlichtingstoestellen die vervangen moeten worden. Kostprijs: een kleine 20.000 euro. Door de vervanging van de klassieke verlichting zal jaarlijks 760 euro bespaard worden, omdat led 4.768 kilowattuur per jaar minder zal verbruiken. Dit voorjaar kreeg ook de Sint-Baafskathedraal al verbruiksarme ledverlichting. “Het is belangrijk dat we systematisch overschakelen op ledverlichting”, zegt schepen Filip Watteeuw. “Zo kunnen we steeds meer energie besparen.”