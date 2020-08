Drie jonge Gentenaars starten met begeleiding muzikanten in volle coronacrisis: “We willen niet bij de pakken blijven zitten” LH

29 augustus 2020

19u50 0 Gent Amplify Agency, zo heet het muzikale advieskantoor dat de Gentse twintigers Yannick Deleebeeck (26), Pieter D’Hooghe (27) en Charlie Buyse (25) lanceren in volle coronacrisis. “Er komt een eind aan dit alles en dan willen we onze artiesten meteen goed lanceren”, klinkt het vastberaden.

Wat moeten we verstaan onder een advieskantoor? Volgens Pieter D’Hooghe, een van de oprichters, gaat het breder dan enkel bookings of management. “Het kan gaan over meehelpen bij de zoektocht naar een label, maar ook hulp bij het uitbrengen van een plaat in eigen beheer. We willen alles doen om beloftevolle artiesten te begeleiden en hen kansen te geven. Er is een grote professionaliseringsdrang in de sector maar toch is het voor jonge artiesten soms een grote stap om de juiste mensen aan te spreken en zichzelf te lanceren. Wij kunnen helpen met ons netwerk en ervaring.”

En of de drie jongelingen al over een uitgebreid netwerk beschikken. Zo deed D’Hooghe al veel ervaring op in de muziekjournalistiek en omzwervingen in de promowereld. Charlie is net afgestudeerd, begonnen als curator van Bruut bij Studio Brussel en heeft ook al ervaring opgebouwd als programmator van De Nest in Sint-Niklaas en Trix in Antwerpen. Yannick heeft vooral promo-ervaring bij onder andere het Gentse label Unday en het bekende muziekplatform Red Bull Music.

London Grammar van Lage Landen

De kiemen van Amplify liggen ver voor er sprake was van corona, maar de eerste artiest werd wel vastgelegd in april, in volle crisis dus: de talentvolle singer-songwriter Wanthanee uit De Panne, die in 2016 de Nieuwe Lichting van Studio Brussel won en wel eens de London Grammar van de Lage Landen werd genoemd. “Wij gaan haar helpen bij de release van haar debuutplaat”, aldus D’Hooghe.

Een andere opvallende naam is Transistorcake, de Gentse band rond Orson Wouters, wiens eerste nummer meteen werd opgepikt door het grote Soulwax en verwerkt werd in het populaire videospel Grand Theft Auto. “Met Briqueville hebben we ook een metalband met veel naam en faam. Walfang is dan weer een opkomende stoner rockband”, legt D’Hooghe nog uit.

Rock Werchter

De coronacrisis is een ramp voor al wie werkzaam is in de muzieksector. Schrikt de toekomst de twintigers dan niet af? “Niet per se, want wij begeleiden het traject van de artiesten. Nu beginnen is al waardevol werk voor later, wanneer corona hopelijk verdwenen is. Bovendien heeft alles uitstellen geen zin. We willen niet bij de pakken blijven zitten”, legt D’Hooghe uit. “Onze ambitie is om met Amplify een springplank te worden waarmee we bands kunnen lanceren op een manier die vertrekt vanuit hun wensen en ambities. Of iets als Rock Werchter daar bij hoort? We hopen dat een van onze artiesten dat ooit mag bereiken maar dat hoeft daarom niet onder onze vleugels te zijn.”