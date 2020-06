Drie gewonden bij brand aan Sint-Pietersstation: appartementen onbewoonbaar Cedric Matthys Sabine Van Damme

28 juni 2020

16u39 14 Gent In de Sportstraat is zondagnamiddag rond half vier een elektriciteitscabine in brand gevlogen op de benedenverdieping van een appartementsgebouw. Hierbij raakten drie personen gewond. Enkele appartementen zijn onbewoonbaar.

Na een brand in een appartementsgebouw in de Sportstraat zijn zondag drie personen overgebracht naar het ziekenhuis. Een elektriciteitscabine vatte vuur en algauw hing overal een dikke walm rook. De brandweer kwam ter plaatse. Terwijl één ploeg de vlammen op de benedenverdieping bluste, ging een andere ploeg naar twee vermisten op zoek. Na de ontruiming van het gebouw viel immers op dat twee bewoners ontbraken. Zij werden elk in hun eigen appartement aangetroffen.

“De hulpdiensten haalden hen met de brandladder naar beneden”, licht Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie, toe. “Eén slachtoffer bleek lichtgewond, maar de andere was er erger aan toe. Verder raakte ook een brandweerman gewond. De man sneed zich een raam dat door de hitte gesprongen was.”

Onbewoonbaar

Hoewel de brandweer het vuur relatief snel onder controle kreeg, zullen enkele appartementen hoogstwaarschijnlijk onbewoonbaar verklaard worden. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam langs samen met enkele experten van netwerkbeheerder Fluvius om de schade op te meten. Door de brand was de Sportstraat lange tijd afgesloten. Door de straat, die nabij het Sint-Pietersstation, rijden de lijnen 9 en 19 van De Lijn. De bussen werden de hele namiddag omgeleid.