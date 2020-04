Drie Gentse rusthuizen worden

volledig getest op corona

Erik De Troyer

08 april 2020

18u18 24 Gent Alle bewoners en personeelsleden van drie Gentse rusthuizen worden getest. In een aantal gevallen zijn de testkits zelfs al aangekomen. Het gaat om twee rusthuizen waar nog geen uitbraak werd vastgesteld en één waarbij er al meerdere bewoners overleden zijn aan corona.

Twee rusthuizen werden uitgeloot hoewel er momenteel geen gevallen van coronabesmettingen zijn. Het gaat om WZC Weverbos in Gentbrugge en WZC Leiehome in Drongen. “We hebben 166 testkits gekregen”, zegt Lieve Minjauw van Leiehome. “Momenteel hebben we geen besmettingen. De bewoners die we al hebben aangesproken willen in elk geval getest worden. Voor hen zal het ook een stuk gemoedsrust geven. De tests zullen uitgevoerd worden door huisartsen uit de buurt, vermoedelijk bijgestaan door laatstejaarsstudenten geneeskunde. Vrijdag doen we de tests, ten laatste dinsdag kennen we het resultaat.”

“We doen er echt alles aan om corona buiten te houden: voortdurend handen wassen en alles ontsmetten, bezoekers worden geweerd, de cafetaria is gesloten. We hebben nog mondmaskers en handgel genoeg, maar het vraagt grote inspanningen van het personeel en de bewoners. Nu het goed weer is proberen we onze bewoners wel zo veel mogelijk in de tuin te laten.”

Eén rusthuis werd uitgekozen wegens een recente corona-uitbraak: rusthuis Ter Rive op het Sint-Pietersplein. Daar zijn op korte tijd tien bewoners overleden aan het coronavirus. In totaal zullen daar 95 bewoners en 79 personeelsleden getest worden.