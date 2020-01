Drie Gentse bands geselecteerd voor De Nieuwe Lichting 2020 Jill Dhondt

13 januari 2020

10u33 2 Gent Uit 999 bands en artiesten koos de jury negen finalisten van De Nieuwe Lichting 2020. Drie daarvan zijn Gents: Crooked Steps, Demi Lou en The Radar Station. Stemmen op je favoriet kan vanaf 23 januari, een week later wordt de winnaar bekend gemaakt.

In haar zoektocht naar nieuw, muzikaal talent selecteerde Studio Brussel het nummer ‘Sugar’ van de Gentse band Crooked Steps voor de finale. Lou lippens, Thomas Vandenbogaert en Bas Plompen uit Melle brengen stevige garagerock met een bluesy kantje. Ze traden reeds op meerdere festivals op, wonnen Imagine Oost-Vlaanderen, Gentse Helden en Lokale Helden en behaalden meermaals de finale van wedstrijden als Jonge Wolven. In 2016 lieten ze hun eerste album op de wereld los, twee jaar later volgde hun tweede EP.

Een andere finalist uit Gent is Demi Eestermans, gekend onder haar artiestennaam Demi Lou. Haar nummer ‘Bad’, over het omarmen van je seksualiteit als vrouw, is een mengelmoes van pop en hiphop. De aanstekelijkheid, beats en gedurfdheid van het lied spraken de jury meteen aan. De muziekwereld is niet nieuw voor Demi. Twaalf jaar geleden won ze met haar zussen Supertalent van Vlaanderen, waarna ze stuk voor stuk deelnamen aan The Voice.

In het nummer ‘Subtle Science’ van de Gentse band The Radar Station herkende de jury van De Nieuwe Lichting ook een winnaar. Brent Buckler, Sander Cliquet, Vincent Lembregts en Marijn Geerts maken indiepop die doen denken aan nummers van The National, Bon Iver, Daniel Lanois en The War on Drugs. Met het lied ‘Subtle Science’, gebaseerd op een abstracte droom, wilde Brent aangeven dat iets heel kleins veel kan betekenen. De jonge band speelde evenzeer op meerdere festivals en de radio. In 2018 kampeerde ‘Subtle Science’ zelfs veertien weken op de playlist van Radio 1.

Stemmen voor De Nieuwe Lichting 2020 kan vanaf donderdag 23 januari om 17 uur via de Studio Brussel-app of website.