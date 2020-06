Drie generaties maken samen cartoons gericht op veiligheid: “Serieuze berichten kan je ook met wat humor overbrengen” Jill Dhondt

03 juni 2020

Gent Grootvader André Nollet (74), dochter Oke Nollet (45) en kleinzoon Axandre Van Hoomissen (17) startten samen een website op, waar je cartoons over veiligheid kan vinden. Het trio werkt samen om humoristische tekeningen te ontwerpen, en ze om te zetten in stickers, banners, borden, enzovoort. Omwille van de coronacrisis zijn de cartoons momenteel gericht op coronamaatregelen, later zal dat aanbod uitgebreid worden. "Het is leuk om te zien dat de cartoons drie generaties aanspreken", zegt Oke.

André Nollet maakt al al jaren veiligheidscartoons voor bedrijven. Met humor zet hij hen aan om een helm te dragen, handschoenen te gebruiken, en andere veiligheidsmaatregelen te volgen. “Toen de coronacrisis toesloeg, zei mijn vader: ‘daar kan ik nogal cartoons over maken.’”, vertelt Oke. “We vonden het een goed idee om de cartoons online aan te bieden, maar geen van beide waren we bedreven genoeg om een website te maken. Zo werd mijn zoon in het verhaal betrokken, die zei simpelweg: ‘geen probleem, ik zal dat opstellen.’”

Op die manier kreeg elke generatie een taak: grootvader André maakt de tekeningen in zwart-wit, dochter Oke kleurt ze in en kleinzoon Axandre verzorgt de website. Daarop kunnen klanten kiezen uit meerdere opties: een cartoon downloaden, op maat laten maken, of een product kopen. De cartoons kunnen omgezet worden in stickers, banners, borden, muismatten, mokken, notitieboekjes, spandoeken, postkaarten en reclameborden. Naast inkten staat Oke in voor de lay-out van die producten, en het contact met klanten.

Voorbij corona

De cartoons hebben allemaal hetzelfde doel: klanten helpen om een veilige omgeving te realiseren. “Je moet berichten communiceren die niet altijd leuk zijn, maar cartoons maken het toch wat aangenamer. Het is leuk om te zien hoe onze cartoons drie generaties aanspreken, aangezien de maatregelen gelden voor schoolgangers, maar ook voor oudere werknemers.”

De cartoons zijn momenteel gericht op maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, maar dat wil niet zeggen dat de website weggaat als het virus dat doet. “De bedoeling is om later andere veiligheidscartoons te plaatsen op de website. Dat kan dan gaan over het dragen van een veiligheidsbril op de werkvloer, of je gsm niet gebruiken tijdens het wandelen.”