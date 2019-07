Drie gearresteerden in gefaalde tunnelroof vrijgelaten: daders spoorloos Jeffrey Dujardin en WNH

03 juli 2019

13u10 36 Gent Vreemde ontwikkeling in de mislukte tunnelroof in de Gentse Rabotwijk. De politie onderschepte daarbij een vluchtend voertuig en ze losten ook schoten. Drie mannen konden gearresteerd worden, maar werden vandaag vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs. De échte daders lijken spoorloos.

Enkele mannen braken in de nacht van maandag op dinsdag binnen in café Bentos op de hoek van de Wondelgemstraat, in de hoop om zo de aanpalende juwelierszaak te bereiken. Twee uur lang waren ze in de kelder aan de slag met een beitel - zonder al te veel succes. Door de trillingen ging bovendien het alarm van de juwelier af. Daarop sloegen de dieven op de vlucht. De opgetrommelde politie opende het vuur op de bestelwagen waarmee minstens één van de daders probeerde te ontkomen, waarna die tegen een andere auto botste.

Roemeen uit Engeland

Bij het incident raakte niemand gewond. De bestuurder zette zijn vlucht vervolgens te voet verder, ontdeed zich van enkele kledingstukken en verdween. Drie verdachten werden iets later opgepakt. De wagen bleek toe te behoren aan een bedrijf uit Burst (Erpe-Mere). De zaakvoerder verklaarde vervolgens dat hij de bestelwagen had uitgeleend aan onderaannemers. Een Roemeense man, die werkt voor de onderaannemer, was één van de gearresteerden. De Roemeen en de twee anderen zijn nu vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs. “Mocht uit het onderzoek blijken dat iemand van hen er toch iets mee te maken had, kunnen we ze nog altijd inrekenen”, klinkt het bij het parket.

Ze werden niet voorgeleid voor de onderzoeksrechter en hebben er niks mee te maken. “De wagen die beschoten werd door de politie was effectief de vluchtauto van de daders”, zegt het parket. “Toen de wagen crashte zijn de inzittenden gevlucht. Iets later werden drie personen gearresteerd.” Die blijken niks te maken te hebben met de feiten, er is onvoldoende bewijs. Waardoor er een mogelijkheid bestaat dat de effectieve daders spoorloos zijn. Op het pad van hun vlucht vond de politie op verschillende plekken kledij terug, waarschijnlijk dat hierdoor de zoektocht moeilijker verliep. Of het parket de daders op het spoor is, is nog niet duidelijk.