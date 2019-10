Drie dagen lang nog meer ham in Groot Vleeshuis Sabine Van Damme

24 oktober 2019

18u37 0 Gent Onder de titel ‘Driedaags Geheim Ham Museum’ is er in het Groot Vleeshuis aan de Groentenmarkt drie dagen lang aandacht voor alles rond ham. Belgische ham, wel te verstaan. “Mensen denken bij lokaal consumeren dikwijls aan bier, groenten een fruit, terwijl ham ook een product van bij ons is”, klinkt het.

Cijfers van VLAM tonen dat Vlamingen het steeds belangrijker vinden dat producten lokaal worden geproduceerd, maar vergeten daarbij heel wat voedingswaren, zoals de ham. Bijna 1 op 2 Vlamingen geeft aan fier te zijn op ons bier, en ook chocolade (46%) en frietjes (34%) scoren goed. Slechts 0,06% van de Vlamingen vermeldt charcuterie als een product waar Belgen trots op mogen zijn, en niemand vermeldde ham. Daar wil het Driedaags Geheim Ham Museum dus verandering in brengen.

In dat museum kan iedereen nog tot en met zondag de geheimen van ham ontdekken én proeven. En dat gaat ver, er zijn zelfs pralines met hamvulling. Het Groot Vleeshuis is daarvoor de perfecte locatie, daar hangt altijd Gandaham te drogen aan de zoldering. Nu staat alles er in het teken van ham, je kan zelfs foto’s delen met #instaham. Het pop-upmuseum kadert in een grotere campagne van Lekker Van Bij Ons, dat de Vlaamse consument aanspoort om bewuster voor Belgische ham te kiezen.