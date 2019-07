Drie Belgische toeristen komen om bij zwaar ongeval in Zuid-Frankrijk: “Voor altijd in mijn hart” mvdb KVDS

25 juli 2019

19u14 304 Gent “Voor altijd in mijn hart. RIP, lievelingen, ik ga jullie enorm missen.” Met die woorden heeft de moeder van een jonge vrouw uit het Gentse op sociale media afscheid genomen van haar dochter. Shelly de Cooman kwam gisterenmiddag om het leven in het zuiden van Frankrijk, toen de wagen waarin ze zat tegen een boom reed. Ook de bestuurder en de partner van Shelly overleefden het niet. Twee andere inzittenden raakten volgens verscheidene Franse media gewond.

Het ongeval gebeurde op de departementale weg D7 tussen Roquecor en Motaigu-de-Quercy, in het zuidelijke departement Tarn-et-Garonne. De bestuurder verloor omstreeks 15 uur om een nog onbekende oorzaak de controle over zijn auto en knalde tegen een boom. Alle inzittenden werden daarbij uit de witte wagen geslingerd, aldus de plaatselijke politie.

Gordel

Volgens de autoriteiten waren drie van de inzittenden al overleden toen de hulpdiensten ter plaatse aankwamen. Een vierde persoon bleek zwaargewond en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Franse media maken ook melding van een vijfde inzittende, die lichtgewond met een ambulance werd afgevoerd.





De eerste vaststellingen toonden volgens de politie aan dat niemand zijn gordel aanhad. Hoewel de precieze omstandigheden van het ongeval nog niet duidelijk zijn, denkt de politie dat snelheid ook een rol gespeeld kan hebben in het controleverlies. (lees hieronder verder)

Volgens de lokale krant La Dépêche waren de Belgen toeristen die een vakantiehuisje huurden in Roquecor. Aan het stuur van de wagen zou een 61-jarige man gezeten hebben, met naast hem zijn 57-jarige partner. Achteraan zaten twee jongens van 26 en een vrouw van 21. Het was een van de twee jongemannen die zwaargewond raakte, de vrouw die vooraan op de passagiersstoel zat, zou lichtgewond geraakt zijn.

Aanvankelijk meldde de politie dat het om leden van eenzelfde familie ging, maar volgens het parket van Montauban was het een koppel dat vergezeld was van vrienden.

Eerbetoon

Intussen heeft de familie van een van de slachtoffers al een eerbetoon gebracht op sociale media. Nadine Eeckhout - die momenteel met vakantie is in Egypte, maar onmiddellijk naar huis terugkeert - postte dat haar dochter en schoonzoon voor altijd in haar hart zullen zitten. “RIP, lievelingen, ik ga jullie enorm missen. Samen één grote ster. Hou van jullie”, schreef de vrouw. (lees hieronder verder)

Ook de zus van het overleden meisje nam op een pakkende manier afscheid. “Lieve zus, lieve schoonbroer, woorden schieten mij te kort, jullie verliezen doet enorm veel pijn", aldus Shania. “Ik kan het nog steeds niet geloven en kan het maar geen plaats geven. Het zal moeilijk zijn te beseffen dat jullie er niet meer zijn. Ik zal jullie nooit vergeten. Shelly, zus, je bent en blijft een fantastische zus, waar ik altijd op kon rekenen. Cedric, jij bent en blijft een fantastische schoonbroer, waar ik ook altijd kon op rekenen. We zullen jullie missen, de mooiste sterretjes aan de hemel. We zien jullie graag. Ooit zien we elkaar terug.” (lees hieronder verder)

De jongere broer van Shelly nam afscheid met een foto van zichzelf en zijn zus. “Love you zus”, schreef hij erbij. (lees hieronder verder)

Ook de collega’s van Shelly reageren erg aangeslagen. De jonge vrouw was net begonnen als poetshulp bij Partena Hulp in huis. “Ze had net ons opleidingstraject doorlopen, waardoor ze een periode heel intensief had samengewerkt met ons Gentse team”, aldus woordvoerster Sarah Masschelein. “Sinds een zestal maanden was ze ook aan de slag bij klanten. Ze was enorm geliefd en werd erg gewaardeerd om haar harde werk. We zijn allemaal erg onder de indruk en willen graag ons medeleven betuigen met de getroffen familie.”