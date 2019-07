Drenkeling moet worden gereanimeerd aan Blaarmeersen Jeroen Desmecht

22 juli 2019

16u17 84 Gent De hulpdiensten moesten deze namiddag een drenkeling reanimeren die in de problemen was geraakt in de bewaakte zone van de Blaarmeersen. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

Brandweerzone centrum kreeg de oproep rond 15.30 uur binnen nadat zwemmers de man opmerkten. Er werden ook duikers uitgestuurd, maar het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten al uit het water gehaald. De redders waren de reanimatie al begonnen en de hulpverleners zijn er ter plaatse mee verder gegaan. Later is de zwemmer in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is een man tussen 35 en 40 jaar oud. Hoe hij precies in de problemen raakte, is nog niet geheel duidelijk.