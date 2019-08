Dreiging met verkrachting, fysiek geweld en poging tot inbraak: al 10 pv’s tegen ‘schrik van Gentse Barrestraat’ Redactie

01 augustus 2019

17u17 32 Gent Dreigen met verkrachting, fysiek geweld én poging tot inbraak: het lijstje van klachten aan het adres van een bewoner uit de Barrestraat in Gent schetst geen fraai beeld van de man. De huisbaas trekt nu aan de alarmbel. “Er zijn al zeker tien pv’s opgemaakt, maar zonder zichtbaar resultaat. We hebben schrik van die man: hij moet zo snel mogelijk opgenomen worden.”

De man verblijft volgens zijn huisbaas sinds enkele jaren in het gebouw langs de Reep. “Voor de andere bewoners is het sinds dit jaar onleefbaar”, getuigt hij. De man zou bewoonsters bedreigen met verkrachting en probeerde zelfs al in te breken in de woonst van een buur.

“Een paar weken bleef het kalm”, gaat hij verder. “Tot hij een confrontatie uitlokte én de vriend van een bewoonster met een stok te lijf ging. Bewoners en omwonenden hebben al zeker tien pv’s laten opmaken. Ik heb geen wapens: in april stak ik een brief met zijn vooropzeg in de bus, maar die liet hij versnipperd in het gangpad achter. Ik stelde al voor om de waarborg voor z’n nieuwe woonplaats betalen, sprak zijn OCMW-begeleider meermaals aan en zocht zelfs contact op met z’n ouders. Laatstgenoemden zeiden me dat ze hem al lang hebben opgegeven. Zijn begeleidster heeft me al meermaals afgewimpeld, terwijl ik haar expliciet vroeg om hem te helpen in de zoektocht naar een oplossing. Telkens kreeg ik het deksel op de neus. Zo stelde ze dat haar cliënt zelf contact moet opnemen omdat de ondersteuning vrijblijvend is.”

OCMW niet bevoegd om in te grijpen

“Wij kunnen geen informatie meegeven over individuele dossiers”, reageert OCMW-voorzitter Rudy Coddens. “Algemeen kan ik wel meegeven wij geen huurcontracten tekenen. Wij ondersteunen én begeleiden, maar zijn niet verantwoordelijk voor iemands daden. Wanneer een persoon zijn actieveringsprogramma (stappen ondernemen in de zoektocht naar werk, red) niet volgt, kan dat leiden tot een schorsing of (tijdelijke) stopzetting van een uitkering. Maar de feiten die de huisbaas aanhaalt, zijn materie voor politie, parket en de bevoegde rechtbanken.”

Bewoner verhuisd

De huisbaas is ondertussen ten einde raad: “We hebben schrik van die man. Hij is constant onder invloed van drugs en maakt iedereen het leven zuur. Hij moet voor zichzelf behoed worden. Ik zeg niet dat hij in een gevangenis thuishoort, maar hij heeft wel hulp nodig.”

Eind oktober 2019 moet de man het appartement verlaten. “Ik heb hem al laten weten dat hij sneller weg mag, zonder extra kosten. Maar ik vrees ervoor dat hij hier in november nog zit.”

Het onveiligheidsgevoel eist ondertussen z’n tol. Al minstens één bewoonster heeft het pand verlaten. “We zijn op de hoogte van de problematiek”, klinkt het bij de Gentse politie, die verder geen details kan bevestigen.