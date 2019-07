Dreigend ijsblokjestekort op de Feesten? Sabine Van Damme

21 juli 2019

14u57 1 Gent Komen de Gentse Feesten zonder ijsblokjes te zitten? Volgens Dirk Schockaert, organisator van het Laurentplein, zou dat wel eens kunnen. “Door de hitte hebben we veel meer ijs nodig om de tapinstallaties te koelen. De leveranciers zijn nu al overbevraagd.”

Op het Laurentplein werd gisteren – zoals elke dag – een lading ijsblokjes geleverd. Maar volgens Dirk Schockaert kan dat de komende dagen wel eens een probleem zijn. “Door de voorspelde hitte gaan we veel meer ijs nodig hebben”, zegt hij. “Niet perse voor in de drankjes, maar wel om de tapinstallaties te koelen. Elke tap heeft een aparte koeling, en daar moet ijs worden in gegoten. Bij grote hitte smelt dat uiteraard veel rapper. En dus zullen niet alleen wij, maar alle pleinen meer ijs nodig hebben. De leveranciers zijn nu al overbevraagd. Dus dat kan wel eens een probleem worden.”