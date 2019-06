Dreidekker verkast naar nieuwe theaterzaal Ledeberg, met ‘Fieste op ’t ieste’ Sabine Van Damme

21 juni 2019

15u50 3 Gent Noël Fack en zijn vzw Dreidekkerproducties ontbreken nooit op de Gentse Feesten. Dit jaar zit hij met zijn hele bende op ’t eerste verdiep van het voormalige dienstencentrum van Ledeberg, waar nu een prachtige theaterzaal is.

Den Dreidekker brengt er 6 dagen lang een variétéshow met Gentse humor, dans en zelfs travestie. Chatteloe doet mee, een leraar die al 14 jaar travestie speelt en nog Miss Travestie Antwerpen is geweest. “Ik wou al jaren iets samen doen met Nico Lenny, maar het paste nooit in zijn revue”, zegt Chatteloe. “Daarom ben ik zo blij dat Nico’s vriendin me nu gevraagd heeft mee te doen.” Nico Lenny overleed anderhalf jaar geleden, maar bij den Dreidekker vergeten ze hem niet. “Ook zijn dochtertje Liesje, nu 8 jaar, gaat een paar nummers brengen, voor het eerst”, zegt Noël Fack. “In ’t Gents, jawel. Het is een echt podiumbeestje, zoals haar papa was.” Ook in de show: evenwichtkunstenaar Peter Vertriest, de NLdancers, Ilona en Leander, en vele anderen. De show duurt bijna 3 uur, en is te zien op 20, 23 en 24 juli om 19.30 en op 21, 27 en 28 juli om 14.30.

Kaarten kosten 13 euro, kinderen betalen 5 euro. Reserveren op 09/324 06 50 of bij Uitbureau op 09/233 77 88.