Drankenhandel riskeert fikse boete voor verkoop van sterke drank aan minderjarigen JDG

07 juni 2019

14u32 4 Gent De 72-jarige uitbater van een drankenhandel in Gent moest zich vrijdag verantwoorden voor de correctionele rechter. Hij riskeert een geldboete van 8.000 euro, waarvan een deel met uitstel, voor de verkoop van sterke drank aan minderjarigen. “Twee meisjes werden nadien ladderzat aangetroffen op straat. Hun lichaamstemperatuur was toen lager dan 34 graden Celsius.”

De tieners passeerden in 2017 de handelszaak om een viertal flessen wodka én Martini te kopen. Plan van de dag: indrinken én daarna afzakken naar hun schoolfeest. “Maar dat liep dus grondig mis”, vertelt de openbare aanklager. “De politie trof twee minderjarige meisjes aan op straat. Hun lichaamstemperatuur was onder 34 graden Celsius gezakt. Beiden werden afgevoerd naar de spoedafdeling.”

Wit paard

De meisjes verklaarden nadien dat ze de drank hadden gekocht ‘in een zaak met een standbeeld van een wit paard’, waardoor de inspecteurs meteen wisten waar ze moesten aanbellen. “Er waren geen meerderjarigen bij die de drank voor hen konden kopen. De uitbater heeft hun identiteit dus niet gecontroleerd.”

Het exacte adres van de zaak, dat konden de tieners dan weer niet zeggen. “Men baseert zich hier enkel op mondelinge verklaringen van de jongeren. Bovendien werd mijn cliënt pas een hele tijd later ondervraagd over de feiten”, reageert één van de twee advocaten van de man. “Hij controleert wel degelijk uitgebreid de leeftijd van jongeren. In de praktijk glippen er al eens een paar door de mazen van het net. Ik vraag dan ook de vrijspraak op grond twijfel.”

“Ik verkoop vooral aan handelaars”, reageert de zeventiger op het einde van de zitting. “Een paar tieners die wat flessen sterke drank kopen, dat maakt mijn omzet écht niet. Ik zal nu er alleszins nog meer voor oppassen.”