Draak van Belfort, Dulle Griet en Klokke Roeland: feestzaal Molenhof in Zwijnaarde omgevormd tot Gentse Feesten pop-up Jill Dhondt

23 juli 2020

16u34 0 Gent Het Molenhof in Zwijnaarde doet al twintig jaar dienst als feestzaal. Doordat er zoveel feesten wegvielen, besloot de eigenaar om het over een andere boeg te gooien. In de periode van de Gentse Feesten houdt hij een pop-upbar open, compleet met een replica van de Dulle Griet, de draak van het Belfort en Klokke Roeland.

“Sinds midden maart zijn alle festiviteiten geannuleerd tot eind augustus”, zegt Koen Steurbaut van het Molenhof. “We hopen dat het tegen september weer begint te vlotten, maar tot dan houden we ons goed bezig.” Tijdens de lockdown organiseerde Koen een drive-in voor kip aan ’t spit. In de periode van de Gentse Feesten kunnen klanten op het terras vertoeven voor een hapje en een drankje. Vanaf 14 uur zijn er zoetigheden te krijgen, waaronder Brusselse wafels en ijsjes, en later op de dag staan er tapas op de kaart. Voor de kinderen staat er een springkasteel. Een replica van de Dulle Griet, de draak van het Belfort en Klokke Roeland moeten de sfeer van de Gentse Feesten er in brengen.

Molenhof, Heerweg-Noord 33, Zwijnaarde.