Dove Kimmie (27) vreest dat mondmaskers haar verder zullen isoleren: “Communiceren wordt heel moeilijk” Jill Dhondt

29 april 2020

18u04 2 Gent Kimmie Dult (27) is volledig doof, waardoor de coronacrisis voor haar bijkomende uitdagingen met zich meebrengt. Nu het dragen van mondmaskers verplicht zal worden, vreest ze dat communiceren op veel momenten weg zal vallen. Doven en slechthorigen vertrouwen namelijk op liplezen, als de andere persoon geen Vlaamse Gebarentaal kan. Kimmie heeft het gevoel dat de crisis haar alsmaar maar verder aan het isoleren is. “Ik word terug afhankelijk van anderen.”

“Ik werk bij het CAW, met een team dat bestaat uit horende mensen”, vertelt Kimmie via haar tolk Janneke. “Er is één dove collega, maar die werkt in een ander gebouw. Binnen mijn groep is er één iemand die Vlaamse Gebarentaal kent, met de andere collega’s communiceer ik door te liplezen. Als iedereen mondmaskers moet dragen, heb ik geen idee hoe we nog kunnen communiceren met elkaar. Ik heb schrik om geïsoleerd te geraken.”

Momenteel werkt Kimmie van thuis, daarvoor gebruikte ze het openbaar vervoer om naar het werk te gaan. Ze maakt zich zorgen om terug de bus te nemen, wanneer ze terug naar kantoor moet. “Als je de bus of de tram moet nemen, is dat op zich geen probleem als je doof bent. Als er iets voorvalt@, kan dat wel complicaties met zich meebrengen. Normaal vraag ik aan de buschauffeur wat er gaande is, maar als iedereen mondmaskers draagt, is er geen communicatie meer mogelijk voor mij. Ik kan de lippen van de buschauffeur niet meer lezen, of van andere reizigers, als hun mond bedekt is.”

Angst om ziek te worden

“Ik zou zeker niet ziek willen worden”, geeft Kimmie aan. “Als ik naar het ziekenhuis zou moeten, zou dat zoveel problemen opleveren op het vlak van communicatie. Onlangs las ik het verhaal van een dove vrouw die in het ziekenhuis werd opgenomen, omdat ze besmet was geraakt met het virus. Ze vertelde dat de communicatie met de dokters erg stroef verliep, waardoor ze enorm in paniek was. Voor de coronacrisis was dat eigenlijk al een probleem: als de zorgverleners een mondmasker dragen, kunnen we hen niet begrijpen. Maar in de huidige situatie kunnen er geen tolken meegaan. Ik zorg dus erg goed voor mezelf, hopend dat ik niet ziek zal worden.”

Kimmie heeft vaak het gevoel dat ze belangrijke informatie mist. “Onder de middag ga ik vaak bij mijn ouders eten, die naast mij wonen. Zij kunnen beide horen, en luisteren vaak naar de radio. Soms zijn we aan het babbelen, en dan halen ze plots aan waar het over gaat op de radio. Die berichten komen niet allemaal op televisie, waardoor ik die informatie zonder hen zou missen. Als iemand hoest of niest, weet een horende: ik moet afstand houden. Ik hoor dat niet. Ik heb het gevoel dat ik niet meer naar de bakker of de slager kan, als we allemaal een mondmaskers moeten dragen. Hoe kan ik iets bestellen? Op veel vlakken heb ik het gevoel, dat mijn zelfstandigheid deels wordt afgepakt.”

Doorzichtige mondmaskers

Via sociale media zag Kimmie al mondmaskers verschijnen met een doorzichtig stukje aan de mond. Hoewel ze het gebaar waardeert, staat ze er argwanend tegenover. “Ik kan me niet voorstellen dat zoiets werkt. Het venster bedampt toch tijdens het praten? Wat de oplossing dan wel is, weet ik niet. Wanneer er iets gebeurt op het openbaar vervoer, kan een horende alvast op een kalme manier uitleggen wat er aan de hand is. Door gezichtsuitdrukking, geschreven boodschappen, of desnoods met handen en voeten. Wat fantastisch zou zijn natuurlijk, is dat iedereen een mondje Vlaamse Gebarentaal leert spreken.”