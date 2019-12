DORST verkoopt voor het eerst kant-en-klare cocktails in flessen Jill Dhondt

17 december 2019

15u30 0 Gent Doorgaans verkoopt DORST pasklare cocktails in vaten maar speciaal voor de feestdagen besloten ze ook flessen aan te bieden. “Op deze manier kan je je gasten op een originele manier verrassen tijdens het kerst- of nieuwjaarsdiner.”

Het Gentse bedrijf DORST kwam twee jaar geleden op het idee om kant-en-klare cocktails op tap te serveren. Ze gingen daarvoor aankloppen bij niemand minder dan Jurgen Nobels, net daarvoor uitgeroepen tot beste en snelste barman van het land. Samen bouwden ze een assortiment uit van vijf cocktails en één mocktail (beter bekend als een alcoholvrije cocktail), steeds samengesteld met verse sappen.

De vaten kunnen aangesloten worden op eender welke tapinstallatie. “Op deze manier kan het barpersoneel acht keer sneller serveren”, vertelt Dimi Lesseine, mede-oprichter van DORST. “Het personeel hoeft niet opgeleid te zijn om een consistente cocktail te maken. Op een halfuur tijd maken ze honderd drankjes. Handmatig zou je serieus je best moeten doen om dat klaar te spelen.”

Besneeuwde cocktails

DORST verkoopt doorgaans niet aan particulieren, enkel aan andere organisaties. De vraag was echter dermate groot dat de Gentse ondernemers besloten om speciaal voor de eindejaarsperiode cocktails in flessen te verkopen. “Vorig jaar en het jaar ervoor verkochten we kratjes van drie liter aan particulieren voor de kerstperiode. Dit jaar wouden we een winteractie houden die toegankelijker was, de flessen van 75 cl zijn het resultaat.”

Met één besneeuwde fles, gevuld met Mojito, Passion fruit Mojito, Cosmopolitan of Margarita, vul je vijf cocktailglazen. “Het kan een leuk kerstcadeau zijn of een originele manier om je gasten te verrassen tijdens het kerst- of nieuwjaarsdiner”, zegt Dimi. “Om de cocktails uit te schenken heb je geen kennis van zaken nodig, een kleine handleiding legt je uit hoe je moet garneren. Zo kan je meer tijd besteden aan je gasten.”

Een kerstfles van 75 cl kost 18,99. Wie drie flessen bestelt betaalt 16,99 euro per fles. Meer info op https://dorst.com/shop/.