Door TomTom in kaart gebracht: dit is wat corona doet met het verkeer Sabine Van Damme

16 april 2020

09u54 26 Gent Blijf in uw kot. En dat doen heel veel mensen. Gevolg: er is geen verkeer meer op de baan. Dat voelt iedereen aan, maar navigatie-expert TomTom heeft het ook in beeld gebracht.

Met ‘TomTom City Images’ heeft TomTom een reeks afbeeldingen gemaakt die de impact op het verkeer in steden laat zien, voor en na de coronamaatregelen. De eerste afbeelding toont een normale dag, met de verkeersdrukte die verwacht kan worden over een periode van 24 uur. TomTom koos daarvoor random voor vrijdag 24 januari 2020, en dag zonder speciale gebeurtenissen.

De tweede afbeelding toont diezelfde stad, opnieuw over 24 uur, na de lockdown. Hier werd gekozen voor vrijdag 3 april 2020. De verschillen zijn hallucinant, zeker voor grote steden zoals Brussel. Maar ook in Gent laat de interpretatie geen twijfel.

Alle lijnen op het beeld zijn de wegen van de stad, en die ‘lijnen’ worden gemaakt door gps-sondes. Die worden gegenereerd door apparaten die zijn verbonden met het netwerk van TomTom. Hoe lichter de lijnen (grijs), hoe lager het aantal voertuigen over 24 uur gespreid. Hoe donkerder de lijnen (zwart), hoe groter het volume van voertuigen. De rode lijnen zijn het hoogste aantal voertuigen. Die zien we niet in Gent, wel in bijvoorbeeld Brussel.

Op de afbeeldingen staat geen echte ‘kaart’, het enige kaartelement is water.