Door regen en tegenwind van Moskou naar Moscou gefietst: 5.500 euro voor kinderrevalidatiecentrum Sabine Van Damme

17 augustus 2019

20u35 0 Gent Dieter Van Huffel is weer thuis. De voorbije 15 dagen fietste hij helemaal alleen 3.165 kilometer van het Russische Moskou naar het Ledebergse Moscou. Met zijn project wilde hij geld inzamelen voor het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent. Hij sprokkelde uiteindelijk 5.500 euro bijeen.

Rillend van de kou, doornat en doodmoe was Dieter Van Huffel (33) daarstraks, toen hij eindelijk in Moscou arriveerde. De voorbije twee weken zijn dan ook heftig geweest. “Ik heb 3 dagen zon gehad, 12 dagen regen, en de hele tijd tegenwind”, lacht hij. “Het waren dus niet de ideale omstandigheden, maar ik heb het wel gehaald. En ik heb de smaak te pakken. Zo’n projecten wil ik in de toekomst nog doen.”

“Ik woon in Melle, vlakbij de Ledebergse wijk Moscou. Ooit had ik een lief in Moskou, Rusland dus. En toen al dacht ik, als ik nu eens naar daar zou fietsen. Maar we zagen elkaar toen al zo weinig, dat ik mijn vrije tijd niet wilde spenderen aan fietsen. Nu had ik wél tijd, en heb ik het dus gewoon gedaan.” Dieter vloog naar Rusland en stapte op 3 augustus op zijn fiets, met een rugzak met de hoogst noodzakelijke spullen. Slapen deed hij in vooraf geboekte hotelletjes. “Al bleek het eerste niet eens te bestaan. Gelukkig vond ik met hulp van een vriendin snel een andere kamer in dezelfde stad.”

7 keer reed hij lek, onderweg. “Waarvan 3 keer in Litouwen, en daar ben ik nochtans maar een dag geweest”, lacht hij. “Qua veiligheid is het vreemd. In landen als Rusland en Litouwen bestaan er geen fietspaden. Maar daar is het ook duidelijk. Rechts houden en geen onverwachte bewegingen maken, of het loopt slecht af. In Duitsland heb je dan net heel veel fietspaden, maar die geven een vals gevoel van veiligheid, omdat je toch nog de hele tijd banen moet kruisen. Ik voelde me eigenlijk veiliger zonder fietspaden.” Dieter legde zijn tocht alleen af, al kwam zijn zus langs in Litouwen, en zijn ouders kwamen naar Polen. “Die zorgden dan wel eens voor bevoorradingen halfweg mijn tocht van die dag”, zegt hij.

De online marketeer had uiteraard al eerder gefietst. “Tot 10 jaar geleden koerste ik bij de jeugdreeksen”, zegt hij. “Daarna ben ik een tijd helemaal gestopt, en dan langzaam weer herbegonnen. Nu heb ik de smaak weer helemaal te pakken.” De reden voor zijn titanentocht: het dochtertje van een collega. “Zij is heel goed geholpen geweest in het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent. Daardoor kreeg ik het idee om geld in te zamelen, specifiek voor dat centrum.”

Dieter kwam om 17.45 uur toe aan Santo, in de oude brandweerkazerne in de Peter Benoitlaan. Daar mocht hij zijn cheque overhandigen. “En dit geld gaan we specifiek gebruiken voor een fietsproject met onze kinderen”, klonk het dankbaar.