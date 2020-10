Doodsteek De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

09 oktober 2020

17u30 0

Al sinds de nederzettingstijd doen ze alles samen, de horeca en de evenementensector. Al sinds mensenheugenis voeden, laven en entertainen ze samen de mensheid, tot ieders jolijt. Bovenstaande tekst zou niet misstaan op het doodsprentje van beide sectoren want het is nu wel duidelijk dat horeca en evenementen hun finale nekschot toegediend krijgen. Niet zozeer door het coronavirus, dan wel door onze nieuwe federale regering. Overal in het land moeten cafés voortaan sluiten om 23 uur en dat is voor de uitbaters een economische catastrofe in het al rampzalige 2020. Bewijzen dat cafés broeihaarden van besmettingen zouden zijn, legt onze regering niet voor, ze gaan er voor het gemak van uit. Dat mensen opeengepakt zitten op vliegtuigen, bussen en trams, daar wordt met geen woord over gerept. Dat onze regio momenteel aanzienlijk minder besmettingen telt dan pakweg Luik en Brussel, wuift men weg met – excuseert u mij de uitdrukking – slap gelul. “In Brussel wonen veel mensen die we niet kunnen bereiken,” klinkt het. Lees: “In gemeenten als Sint-Jans-Molenbeek, waar bijna 1 op 100 inwoners besmet is met het virus, vertikken de mensen het om zich via onze media te laten informeren en lappen ze alle regels aan hun laars.” Lees verder: “en die mensen aanpakken zou getuigen van een politieke moed die wij nooit of te nimmer zullen tonen.” In Gent zijn de cijfers niet zo onheilspellend en onze buurgemeenten doen het zelfs nog een pak beter. Toch moeten onze cafébazen mee boeten voor de straffeloosheid in Brussel. Wat vaststaat, is dat alle zelfstandigen, ook evenementen- en horecalui, binnenkort hun belastingen moeten betalen voor het inkomensjaar 2019, toen alles nog normaal was. Of onze nieuwe federale regering daar een plan voor heeft, is onbekend. De kosten voor de begrafenis zullen er niet naast zijn.