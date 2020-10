Doodrijder Nikita (16) krijgt zes maanden cel, 2.000 euro boete en jaar rijverbod: “Wij hebben levenslang gekregen, hij mag na jaar weer de baan op” Dylan Vermeulen

06 oktober 2020

09u31 3 Gent De vrachtwagenchauffeur die in 2018 Nikita Everaert doodreed, is dinsdag in Gent veroordeeld tot 6 maanden cel, waarvan drie maanden effectief. Daarnaast moet de man ook een boete van 2.000 euro betalen en krijgt hij een rijverbod van een jaar. “Een lichte straf. Die gevangenisstraf hoefde voor mij niet, maar ik wil die chauffeur langer van de baan”, reageert de moeder van Nikita.

Dinsdagochtend stond de uitspraak in het proces rond het dodelijk ongeval van Nikita (16) gepland. De ouders hadden meegekregen dat ze om 9 uur aanwezig moesten zijn in de rechtbank. Maar hun advocaat en ook de tegenpartij waren echter niet aanwezig: zij hadden informatie gekregen dat de uitspraak pas rond de middag zou plaatsvinden. De rechter besloot de uitspraak uit te stellen naar 12 uur om op die manier te voorkomen dat ze het vonnis twee keer moet uitspreken.

Rond 12 uur kwam dan uiteindelijk de uitspraak. Naast de celstraf kreeg de chauffeur ook een rijverbod van één jaar en een boete van 2.000 euro. Dat is minder dan wat de procureur in september vorderde. Die vroeg toen een celstraf van één jaar, een rijverbod van een jaar en een boete van 3.250 euro. Na het jaar rijverbod moet de trucker opnieuw slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen en voor medische en psychologische testen.

Lichte straf

“Ik vind het een lichte straf. De procureur heeft naar mijn gevoel te licht gevorderd in de eerste plaats”, reageert de mama van Nikita. “Na één jaar mag hij al terug op de baan. Wij hebben levenslang gekregen. De gevangenisstraf hoefde voor mij niet meer te zijn. Maar ik wil de chauffeur langer van de baan. Daar is hij het meest gevaarlijk, daar moet hij gestraft worden. Ik hoop dat het parket hoger beroep aantekent, want wij kunnen niet. De verzekering is akkoord met de vergoeding die betaald moet worden op burgerrechtelijk vlak.”

Klein lichtpuntje

“Waar we ons aan kunnen optrekken, is het feit dat nu officieel is bevestigd dat Nikita geen enkele schuld trof. Ze reed reglementair, ze had geen oortjes in en was niet met haar gsm bezig. De vrachtwagenchauffeur probeerde nog de schuld op haar af te schuiven en het op haar zwarte kledij te steken. Hij was zelf volledig in fout en probeerde onze dochter nog de schuld te geven. Ik vind dat laf. Het feit dat hij hier vandaag niet aanwezig is, maakt voor mij nog maar eens duidelijk dat hij een lafaard is.”