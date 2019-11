Doodlopende straat twee weken van de buitenwereld afgesloten door werken: “Arbeiders moeten put vullen om brandweer door te laten”

Erik De Troyer

22 november 2019

17u28 0 Gent Vanaf maandag zal de Ivonna Nevejanstraat in Oostakker twee weken afgesloten worden van de buitenwereld. Het enige kruispunt naar de nieuwbouwwijk moet uitgegraven worden voor rioleringswerken. “Wat als er iets ernstigs gebeurd en we hebben politie, brandweer of een ambulance nodig?”, vraagt de buurt zich af. Het antwoord: dan vullen bouwvakkers snel de put van het kruispunt.

Het is het gespreksonderwerp van het moment in de nieuwe straat waar pas een jaar geleden de eerste bewoners er hun intrek namen. Woensdag viel er een brief in de bus met de melding dat de wijk twee weken niet bereikbaar zal zijn met de wagen. Zelfs motoren of bromfietsers mogen er niet door. Het kruispunt met de Eekhoutdriesstraat moet namelijk volledig uitgegraven worden om er enorme rioleringsbuizen aan te leggen.

“Vanaf zondagavond moeten we allemaal onze voertuigen in de omgeving van Oostakker-dorp parkeren. Met de inbrakenplaag van de voorbije maanden is niemand er hier gerust op. Ikzelf heb een Vespa. Die kan ik toch onmogelijk daar hele nachten op straat parkeren. Dan zie ik die nooit meer terug”, zegt bewoner David Coussens. De werken zorgen behalve voor praktische problemen vooral voor ongerustheid. “Stel dat hier een brand is. Hoe moet de brandweer hier dan geraken? Of een ambulance? Of de politie? We weten het niet door slechte communicatie en dat is echt vervelend. Bovendien zijn we bijzonder laat op de hoogte gebracht. We hebben nu navraag gedaan en volgens de stad zullen de arbeiders de put dicht gooien als de brandweer hier moet zijn. Dat kan toch niet?”

Vervelende situatie

In de wijk is een bouwfirma nog aan het werk om de laatste woningen af te werken. “Wij hebben het pas op donderdag vernomen. We zijn nu in de weer om al zoveel mogelijk materiaal weg te halen dat we op een andere werf nodig hebben. We hebben ook al zand later leveren om de metsers twee weken verder te laten werken. Hoe dan ook is dit een vervelende situatie.”

Doorbijten

In de wijk is ook een onthaalouder gevestigd. “Onze ouders zullen met de draagmand of de kinderkoets door de werken moeten”, zegt Els Goovaerts. “We weten het ook nog maar net. We kunnen er niets aan doen en de ouders kunnen moeilijk op zo’n korte termijn vrijaf nemen. Er zit niks anders op dan doorbijten. Hopelijk blijft het bij die veertien dagen en begint het niet te vriezen.”

Schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) zegt dat de wijk wel degelijk bereikbaar zal blijven voor hulpdiensten. “Er is met de aannemer inderdaad afgesproken dat elke avond steenslag wordt gelegd om de wijk toch bereikbaar te maken voor de hulpdiensten. Gebeurt er overdag iets dan zal de aannemer zorgen dat de put tijdelijk gedicht wordt. Wat we niet kunnen doen is de bewoners van de Ivonna Nevejanstraat toestemming geven om de hele tijd de wijk in en uit te rijden. Dat zou voor te gevaarlijke situaties zorgen. Werken van die omvang brengen nu eenmaal hinder met zich mee.”

De voorbije dagen duiken er op sociale media wel bijzonder veel klachten op over de afstemming van de vele werven momenteel in Oostakker en het noorden van Gent. Zo botsten chauffeurs die het veer namen op wegenwerken waardoor ze enorme omwegen moesten afleggen. Werken in de Bredestraat werden niet of nauwelijks gecommuniceerd, enzovoort.

“We hebben er met alle gemeenteraadsleden uit Oostakker op gehamerd dat de communicatie perfect moest verlopen”, zegt Sandra Van Renterghem (N-Va). “De stad beloofde plechtig dat alles op mekaar afgestemd zou worden. We zijn nu pas aan de voorbereidende werken en het loopt al mis. Ik hoop dat het geen voorbode is van wat ons de komende jaren te wachten staat.”