Donkere boodschap siert de laatste Rabottoren Erik De Troyer

01 juli 2019

De laatste van de drie Rabottorens kreeg een donkere boodschap op de voorgevel geschilderd. ‘I have become death, the destroyer of worlds’ staat er te lezen. (vrij vertaald: ik ben de dood geworden, de vernieler van de werelden). Het is een citaat van Joseph Oppenheimer, de uitvinder van de atoombom.

“Eigenlijk hadden de kunstenaars van de ateliers in het gebouw zelf plannen om een positieve boodschap op de gevel te zetten. Maar anderen waren hen te snel af. Op videobeelden konden we zien dat de daders met stokken, borstels en verfpotten naar de bovenste verdieping gingen. Deze boodschap is volledig illegaal gezet”, klinkt het.

Tot vorige week telde het gebouw nog twee bewoners, maar nu is het pand helemaal leeg. Enkel de kunstateliers blijven er deze week nog. Vanaf 8 juli krijgt de brandweer het gebouw onder zijn hoede. Dan zal het dienst doen als oefenterrein. Ook de politie mag er trainen.